2020/10/10 | 19:01 - المصدر: عين العراق

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السياسية

السبت 10 أكتوبر 2020 | 06:52 مساءً | عدد القراءات : 14

ملا طلال: الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية

أكد أحمد ملا طلال الناطق باسم رئيس الوزراء، ان الأتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الأتحادية.

واوضح في بيان:" ان الأتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الأتحادية وسيتم بالتنسيق مع حكومة أقليم كردستان، إلتزامًا دستوريًا من الحكومة تجاه مكون أصيل، واحدة من مخرجاته، هي تعيين ١٥٠٠ شاب أيزيدي من المخيمات و ١٠٠٠ شاب من سنجار ضمن القوات الأمنية في القاطع".

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