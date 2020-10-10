العراق يقفز 27 مرتبة بتصنيف “البريد العالمي”

2020/10/10 | 19:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قفز العراق بتصنيف البريد العالمي 27 مرتبة، وسط اشتراك العراق بفعاليات وبرامج عالمية تخص البريد رغم جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الاتصالات في بيان ان “مرتبة البريد العراقي ارتفعت (27) مرتبة ضمن التصنيف العالمي للبريد”، مبينا ان “ورغم انتشار جائحة كورونا الا ان البريد العراقي استطاع من الاشتراك بعدة برامج عالمية منها برنامج تحليل الاداء للاستعلاميات IQRS”.

وختمت ان “وزارة الاتصالات لديها خطط مستقبلية للعام القادم ستضمن من زيادة تطوير هذا القطاع الحيوي المهم وبما يضمن منافسة الدول العالمية في مجال قطاع البريد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

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