قيادة عمليات البصرة: ما حصل لـ'مدير شركة ​دايو' كان خارج سيطرتنا

2020/10/10 | 19:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد قائد عمليات البصرة، الواء الركن، أكرم صدام مدنف، السبت، انه تم تشكيل لجنة من الوكالات الأمنية والاستخبارية للوقوف على حادث انتحار مدير الشركة المنفذة لميناء الفاو، مشيرا الى ان النتائج الأولية تؤكد بأن وفاة مدير الشركة جاءت نتيجة عملية انتحار ولا توجد حالة إغتيال أو قتل متعمد.

واضاف مدنف في تصريحات تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (10 تشرين الأول 2020) ان التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وتبيان النتائج النهائية لحالة الوفاة .

واكمل انه "كان للسفير الكوري الجنوبي حضور في محافظة البصرة وتم مناقشة التحقيقات الأولية للحادث، مردفا بالقول ان "اللجان الاستخبارية تبذل جهود كبيرة الإظهار النتائج وتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام والحفاظ على سياسة العراق الخارجية"

وتابع ان "قيادة العمليات حريصة كل الحرص على تأمين الحماية لجميع الشركات المتواجدة والعاملة في محافظة البصرة وما حصل في أروقة الشركة الكورية كان خارج سيطرة القوات الأمنية".

وختم "قيادة العمليات تقدر حجم المسؤولية الملقى على عاتقها من الناحية الأمنية اتجاة الشركات التي ترتبط بصالح مشتركة مع العراق".

وكانت وزارة الداخلية كشفت ، السبت عن نتائج التحقيقات التي توصلت لها بشأن حادثة انتحار مدير شركة دايو، وقالت إنها تشير الى انتحاره.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (10 تشرين الأول 2020) إنه "وبعد فحص الأدلة والكاميرات وسماع شهادات الشهود وجميعهم من الجنسيات الأجنبية وليس فيهم أي عراقي، اتضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مدير الشركة الكورية كان منتحرا"، لافتا الى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة لمتابعة أي معلومات قد تظهر في المستقبل".

وأضاف المحنا، أن "مديرية شرطة البصرة وبعد تلقيها خبر الانتحار شكلت فريق عمل ضم جميع الجهات الأمنية والاستخبارات ومكافحة الإجرام والأدلة الجنائية" مشيرا الى أن "وزير الداخلية أوفد لجنة تحقيقية للإشراف على سير التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت ، أمس الجمعة، إرسال لجنة إلى محافظة البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة"، مبيناً أن "هذه اللجنة ستتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو بمحافظة البصرة".

وأكد أن "هذه اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي".

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