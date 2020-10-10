2020/10/10 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. سؤال برلماني لوزير النفط بشأن التصفية في مصفى بازبان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. سؤال برلماني لوزير النفط بشأن التصفية في مصفى بازبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).