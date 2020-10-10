داخل حلبة ملاكمة.. حريق في واسط واستنفار فرق الإطفاء (صور)

2020/10/10 | 19:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني في محافظة واسط، السبت، حريقاً اندلع في منتدى شباب الزهراء ضمن قضاء الكوت.



وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الأول 2020)، إن "فرقنا في مركز الكوت بمديرية الدفاع المدني في واسط، تمكنت من إخماد حادث حريق نشب في منتدى شباب الزهراء ضمن قضاء الكوت".

وتابع، "حيث تمكنت الفرقة من الوصول الى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة داخل حلبة الملاكمة بكل مهنية واداء مميز حال دون توسعها الى باقي اجزاء المنتدى بأقل الخسائر المادية وبدون أي اضرار بشرية".

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