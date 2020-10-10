محمد توفيق علاوي لـ”النور”: مساعي إحياء مفاعل تموز ’طرح غريب.. تحوّل إلى موقع موبوء

2020/10/10 | 19:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عد المكلف السابق بتشكيل الحكومة العراقية، محمد توفيق علاوي، إعادة إحياء مفاعل تموز، طرحاً غريباً بسبب تحوله إلى بيئة موبوءة يسعى العراق إلى التخلص منها.وقال علاوي في تصريح لـ”النور نيوز” إن “طرح الكاظمي فكرة احياء مفاعل تموز النووي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ‏ماكرون ‏وتغيير اسمه الى مفاعل السلام يعد غريباً، لأنه […]

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