رسمياً.. إرتفاع نسبة الشفاء من كورونا في الرصافة الى 85,7%

2020/10/10 | 19:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، السبت، عن ارتفاع نسب الشفاء الى الى 85,7% بعد تسجيل اكثر من 750 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.

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