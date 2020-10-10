2020/10/10 | 19:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يتحدث عن إجراءات توفير رواتب الموظفين خلال جلسة اليوم

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