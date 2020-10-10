عبد الناصر ومنظمة التحرير الفلسطينية - رضي السماك

2020/10/10 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك احتفلت مصر أواخر الشهر الماضي أيلول / سبتمبر بذكرى مرور نصف قرن على رحيل الرئيس المصري والزعيم العربي جمال عبد الناصر ؛ كما احتفلت أيضاً خلال الإسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري بذكرى عبور القناة انتصار حرب 6 اكتوبر 1973 المحدود لتحرير شبه جزيرة سيناء وهو الحدث والذي تم بفضل السلاح السوفييتي الأكثر تطوراً مما قبل هزيمة حزيران 1967 وتحت قيادة خلفه اليميني الرئيس أنور السادات ، وشارك في قيادة ا ......





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