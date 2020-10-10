المنافذ الحدودية تعيد ارسالية مادة ادوية بيطرية إلى الجانب الأردني في منفذ طريبيل

2020/10/10 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن اعادة ارسالية مادة ادوية بيطرية إلى الجانب الأردني في منفذ طريبيل الحدودي.وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الانبار، اعادت اصدار ارسالية الى الجانب الاردني عبارة عن ادوية بيطرية تزن (٢٤) طن لعدم اكتمال الاوراق الرسمية”.واضافت، انه “تمت …

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