ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. سامسونغ تطرح هاتفا بسعر منافس

2020/10/10 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسعت شركة سامسونغ عائلة هواتفها المتوسطة الفئة بجهاز آخر من الفئة “F”، مجهز بميزات ومواصفات ممتازة.ويأتي هاتف Galaxy F41 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، مجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، معدل سطوعها يعادل 420 شمعة/م، وتردها 120 هيرتزا.كما جهزته سامسونغ بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP، وذاكرة وصول عشوائي …

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سامسونغ تطرح هاتفا بسعر منافس وكالة تقدم الاخبارية.

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