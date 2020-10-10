بالصور: اكتشاف فراشة بـ”حجم الطير” قرب موقع لأحد أشهر الانفجارات النووية في العالم

2020/10/10 | 19:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكتشف موظفو القسم العلمي في محمية تشرنوبل للإشعاع والمحيط الحيوي، فراشة نادرة بحجم طائر.



حلقت فراشة الشريط الأزرق إلى العلماء.



وتم الإبلاغ عن ذلك على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمحمية.

تم إدراج فراشة الشريط الأزرق في الكتاب الأحمر لأوكرانيا كنوع معرض للخطر، وهي أحد أكبر ممثلي الفراشات التي تعيش في أوروبا.



يمكن أن يصل طول الجناح الأمامي إلى 45 ملم، ويصل باع الجناح إلى 110 ملم.



الفراشة ليلية وتتفاعل بنشاط مع الضوء.

كما ورد على Facebook ، بعد انتهاء هطول الأمطار في المحمية، سيتم نقل الفراشة إلى الحور – هذه هي الشجرة المفضلة للفراشة.

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