2020/10/10 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوز عداد فيروس كورونا في العراق حاجزا جديدا بعدد الإصابات والوفيات، بالتزامن مع تسجيل أقل عددا للإصابات اليومية منذ تفشي الفيروس.

حيث ارتفع العدد الكلي للمصابين في العراق إلى أكثر من أربع مئة ألف بعد تسجيل إصابة ألفين وثلاث مئة وأربعة وأربعين شخصا بالفيروس خلال الساعات الماضية.

فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة خمسة وخمسين شخصا، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد تسعة الاف وسبع مئة وتسعين حالة وفاة، ما يجعل العراق يتصدر قائمة الدول العربية من أعداد ضحايا كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتجاوز حاجز 400 ألف إصابة بكورونا بعد تسجيل 2344 حالة جديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتجاوز حاجز 400 ألف إصابة بكورونا بعد تسجيل 2344 حالة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).