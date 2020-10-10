قوة أمنية تعتقل “علي زغيز” مدير بلدية المنصور إثر تهم فساد

2020/10/10 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قوة أمنية مدير عام بلدية المنصور “علي جار الله زغير” إثر الدعوى المقامة ضده من قبل لجنة الأمر الديواني الخاصة بمكافحة الفساد والجرائم الكبرى.

ووفقا لمذكرة إلقاء القبض فأن زغير الذي يشغل منصب مدير عام بلدية المنصور متهم بقضايا فساد مالية وإدارية وبموجب ذلك فأن الهيئة التحقيقية القضائية المتخصصة بملاحقة المتهمين بقضايا الفساد القت القبض عليه للتحقيق معه بالشكاوى والتهم المقدمة ضده.

فيما قالت مصادر مطلعة إن علي زغير تحوم حوله شبهات فساد كبرى فيما يتعلق بملف التجاوزات فضلا عن ملفات فساد اخرى في جوانب إدارية داخل مديرية بلدية المنصور.

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