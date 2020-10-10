بعد أيام من الجريمة.. القبض على اثنين من المتورطين بقتل تاجر اليزيدي في نينوى

2020/10/10 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في محافظة نينوى، عن القاء القبض على اثنين من المتورطين بقتل رجل الاعمال الايزيدي بشير كورية.

المصادر ذكرت ان الجهات الأمنية في ناحية القوش تمكنت وبعد مراقبة دقيقة من تحديد مكان اثنين من مرتكبي الجريمة في العاصمة بغداد، مشيرة إلى إلقاء القبض على المتهمين من خلال التنسيق بين محكمة التحقيق في نينوى والجهات الأمنية في إقليم كردستان إضافة إلى مثيلتها في بغداد.

وكان التاجر ورجل الأعمال الايزيدي بشير كورية قد تعرض إلى إطلاق نار يوم الرابع من تشرين الأول الجاري من قبل مسلحين مجهولين في الطريق الرابط بين منطقتي القوش وشيخان مما أدى إلى مقتله في الحال.

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