حكومة البصرة تصدر تعميما لأصحاب 'التوك توك والستوتة والموتور سيكل'.. وتتوعد

2020/10/10 | 19:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذرت مديرية مرور محافظة البصرة، السبت، أصحاب الدراجات النارية والتكتك والستوتة ، غير المسجلة من التجوال داخل المدينة.

ودعت المديرية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (10 تشرين الأول 2020) أصحاب الدراجات النارية بكل أصنافها و"الستوتة والتكتك" الى تسجيلها، مؤكدة "عدم السماح لهم بالسير والتجوال بها في مركز المدينة وكذلك الأقضية والنواحي".

وتوعدت المديرية بـ"حجز أي دراجة لاتحمل لوحات تسجيل (أرقام)"، مبينة أن "هذه الدعوة هي لمنح فرصة للمواطنين للمراجعة لغرض التسجيل، كون التسجيل مفتوح واللوحات متوفرة وليس هناك عذر للمتخلفين عن المراجعة".

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