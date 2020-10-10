العراق يتقدم 27 مرتبة ضمن التصنيف الدولي للبريد

2020/10/10 | 19:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الاتصالات صعود العراق 27 مرتبة ضمن التصنيف الدولي للبريد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أنه "بعد الاهتمام المباشر بقطاع البريد العراقي من قبل وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني، …

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