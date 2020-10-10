لجنة نيابية بالعراق: الاقتراض سبيل الحكومة لصرف الرواتب

2020/10/10 | 19:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، خطوات عدة للخروج من الأزمة المالية، مشيرة إلى صعوبة توفير الرواتب فيما لو اعتمدت الحكومة على الاقتراض.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إن العراق لديه مبالغ …

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