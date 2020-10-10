قائد عمليات البصرة يؤكد استمرار التحقيقات لكشف ملابسات انتحار مدير الشركة الكورية

2020/10/10 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أكد قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم السبت، أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات حادثة وفاة مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير.وقال اللواء الركن مدنف، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، إن “لجنة تشكلت من الوكالات الأمنية والاستخبارية للوقوف على حادث انتحار مدير […]

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