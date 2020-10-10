تحقيقات أولية رسمية: مدير الشركة المنفذة لميناء الفاو

2020/10/10 | 19:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الداخلية، السبت، النتائج الأولية للتحقيقات في حادثة مصرع مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح، 10 تشرين الأول/أكتوبر، إن "فحص الأدلة وكاميرات المراقبة وسماع شهادة الشهود، وهم من جنسيات أجنبية ليس فيهم عراقي، أثبت أن مدير الشركة الكورية مات منتحرًا"، مبينًا أن "التحقيقات ما تزال مستمرة لمتابعة أي معلومات قد تظهر في المستقبل".

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هل قُتل مدير الشركة الكورية؟

وأضاف المحنا، أن "مديرية شرطة البصرة وبعد تلقيها خبر الانتحار شكّلت فريق عمل ضم جميع الجهات الأمنية والاستخبارات ومكافحة الإجرام والأدلة الجنائية" مشيرًا الى أن "وزير الداخلية أوفد لجنة تحقيقية للإشراف على سير التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث".

من جانبه، قال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف قال في بيان، إن "النتائج الأولية تؤكد بأن وفاة مدير الشركة جاءت نتيجة عملية انتحار ولاتوجد حالة اغتيال أو قتل متعمد"، موضحًا أن "التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وتبيان النتائج النهائية لحالة الوفاة".

وأضاف مدنف، أن "السفير الكوري الجنوبي حضر في محافظة البصرة وتم مناقشة التحقيقات الأولية للحادث"، مؤكدًا أن "اللجان الاستخبارية تبذل جهودًا كبيرة لإظهار النتائج وتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام والحفاظ على سياسة العراق الخارجية".

كما أكد، أن "قيادة العمليات حريصة كل الحرص على تأمين الحماية لجميع الشركات المتواجدة والعاملة في محافظة البصرة"، مشددًا أن "ما حصل في أروقة الشركة الكورية كان خارج سيطرة القوات الأمنية".

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نتائج الاجتماع الأول للجنة التحقيق في هجمات الفصائل

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