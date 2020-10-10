بعد فحص الكاميرات والأدلة.. الداخلية العراقية تكشف نتائج التحقيق بمقتل مدير الشركة المنفذة لميناء الفاو

2020/10/10 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزارة الداخلية العراقية، السبت، نتائج التحقيقات الأولية المتعلقة بحادثة وفاة مدير شركة دايو الكورية الجنوبية، المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير جنوبي البلاد.

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