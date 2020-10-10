مصرع واصابة 21 مدنياً بانفجار غربي الجزائر

2020/10/10 | 19:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أدى انفجار للغاز في محافظة البيض جنوب غربي الجزائر، السبت، إلى مصرع 5 مدنيين واصابة 16 اخرين بجروح متفاوتة.

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