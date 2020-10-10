وزير المالية يكشف موعد تقديم ورقة الاصلاح ومضامينها

2020/10/10 | 19:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، موعد تقديم ورقة الاصلاح الى مجلس الوزراء ومضامينها.

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