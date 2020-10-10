رئاسة الاتحاد الوطني: رحيل ع.ع. شونم مصاب للادب الكوردي

2020/10/10 | 20:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت برقية تعزية برحيل الشاعر والاستاذ الكوردي الكبير علي عبد الله صوفي المعروف بـ(ع.ع.شونم).

وجاء في برقية رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني: ان رحيل الاستاذ على عبدالله صوفي والمعروف بـ(ع.ع.



شونم) يمثل مصاب للادب والتاريخ والتربية والتعليم.



اذ كان الاستاذ احد أهم المثقفين في حلبجة وكوردستان، والذي علّم العديد من الاجيال الوطنية والخلق العليا بأشعاره التي كان يكتبها للأطفال.

كانت اشعاره على ألسن الكورد جميعا وسيبقى ذكراه حيا في وجداننا.

PUKmedia خاص‌

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