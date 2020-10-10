بالوثائق.. تفاصيل

2020/10/10 | 20:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، السبت، تفاصيل

الاتفاق بشأن قضاء قضاء سنجار.

وتضمنت الوثيقة ان "تتولى الشرطة

المحلية وجهازي الامن الوطني

والمخابرات حصرا مسؤولية الامن في داخل

القضاء، ويتم ابعاد جميع التشكيلات

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