اربيل تحضر كرة الكهرباء للموسم الجديد

2020/10/10 | 20:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصل وفد الفريق الكروي لنادي الكهرباء الرياضي الى مدينة اربيل ظهر اليوم السبت، للدخول بمعسكر تدريبي يستمر لمدة عشرة أيام تحضيرا” لمنافسات دوري الكرة الممتاز الذي من المؤمل انطلاق منافساته في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

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