النصر: الانتخابات المقبلة لن تحقق التغيير!

2020/10/10 | 20:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر، السبت، ان الانتخابات المقبلة لن تحقق اي تغير ملموس بواقع المنظومة السياسية، مبينة ان الاحزاب ستنزل بقوة وتتخذ جميع الطرق التي تدفعها للسيطرة على مقاعد البرلمان المقبل.

وقالت شاكر ان “جميع الخيارات التي تطرحها الكتل السياسية وحتى التي صوت عليها البرلمان من حيث المبدأ حول الدوائر الانتخابية جميعها تصب في صالح الكتل السياسية الكبيرة”.

واضافت ان “الكتل السياسية من المستحيل ان تترك المكاسب التي سيطرت عليها منذ 2004 ولغاية الان”، مشيرة الى انها “ستنزل الى الشارع بقوة وكل الطرق تتخذها للسيطرة على مقاعد البرلمان المقبل سواء خطوات شرعية او غير مشروعة”.

واكدت ان “كل الآمال المعقودة على الانتخابات المقبلة واهمة ولن يتحقق اي شيء”.

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