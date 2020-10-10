اتفاقية التطبيع: تأمين قضاء سنجار حصرا من قبل الشرطة والأمن الوطني والمخابرات

2020/10/10 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت نسخة من اتفاقية اعادة الاستقرار والتطبيع في قضاء سنجار الموقعة بين حكومتي بغداد وأربيل أهم بنود هذه الاتفاقية التي ركزت على عدة محاور مشتركة لإدارة القضاء.

وأوضحت الوثيقة في الجانب الأمني منها الاتفاق على تولي الشرطة المحلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات مسك الملف الأمني فيها حصرا، بالإضافة إلى ابعاد كافة التشكيلات المسلحة بمسمياتها خارج القضاء فضلا عن إنهاء تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني على أن لا يكون للمنظمة أي دور في المنطقة.

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