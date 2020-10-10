عاجل | جهاز مكافحة الإرهاب يكشف عن استراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب

2020/10/10 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

*مكافحة الإرهاب: ألقينا القبض على 37 ارهابيا خلال شهر واحد

*مكافحة الإرهاب: الاستراتيجية الجديدة وأهمها الجهد الاستخباري ستكون كفيلة بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في أسرع وقت

*مكافحة الإرهاب: زال خطر الإرهاب بنحو كبير بعد تمكن القوات الأمنية من الوصول إلى حواضن بقايا عصابات داعش

*مكافحة الإرهاب: محافظة ديالى آمنة وما يحدث من عمليات إرهابية في مناطق بعيدة بسبب وعورتها وسلسلة تلالها وجبالها

*مكافحة الإرهاب: الإرهابيون لا يشكلون تهديدا مباشرا على مركز ديالى والمناطق التابعة له

*مكافحة الإرهاب: إشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الجهاز كانت له نتائج ايجابية

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