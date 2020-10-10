قانونيون في شركة دايو: هناك شبهة جنائية بحادثة انتحار مدير مشروع الفاو

2020/10/10 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المستشار القانوني السابق لشركة دايو الكورية عدنان الصرايفي أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود شبهة جنائية في حادثة انتحار مدير الشركة العاملة في ميناء الفاو الكبير.

وقال الصرايفي في تصريح صحفي إن تدوين إفادة أحد العاملين في شركة دايو اثار الشك والريبة لدى القاضي الذي يحقق مع المقربين من مدير الشركة الذي وجد مشنوقا داخل شقته في البصرة، مضيفا أن جثة المجني عليه لوحظ عليها اثار جروح وبعد الاستعانة بالطبيب الشرعي لمعاينتها تبين أنها حديثة ما يثبت وجود مقاومة من المجني عليه.

وأوضح الصرايفي أن هذه التحقيقات تعتبر أولية ولم تنتهي كون أن الجثة لم تشرح بعد، مشيرا إلى إحالة التحقيق في القضية إلى قاضي محكمة الإرهاب في البصرة.

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