بعد تصويته على مقترح توزيع الدوائر الانتخابية.. البرلمان يبقي جلسته مفتوحة

2020/10/10 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قرر مجلس النواب، السبت، ابقاء جلسته مفتوحة لحين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية لقانون ‏انتخابات مجلس النواب، وذلك بعدما صوت خلال جلسته الحادية عشر، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس‏ وبحضور‎ ‎‏209 نائبا، على مقترح باعتبار توزيع عدد الدوائر الانتخابية في ‏كل محافظة مساو لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في ‏المحافظة‏.‏

‏وفيما يلي تفاصيل الجلسة كما وردت من الدائرة الإعلامية، اليوم، 10 تشرين الأول 2020:

"في مستهل الجلسة، نوه الحلبوسي الى تحديد يوم الاثنين المقبل لاستضافة وزير العمل ‏والشؤون الاجتماعية لطرح سؤال شفاهي بطلب من النائبة هدى سجاد، لافتا الى عدم وصول ‏اي طلب او مشروع قانون للإقراض المالي الى مجلس النواب، داعيا الحكومة الى الاسراع بإرسال ‏ورقة الاصلاح المالي لأجل تعظيم ايرادات الدولة ومعالجة الازمة المالية.‏

واستذكر النائب نبيل الطرفي بيان تلاه بالجلسة الذكرى السنوية لاستشهاد النائب السابق صالح ‏العكيلي الذي اغتالته ايدي الغدر سنة 2008، مشيدا بدوره الثقافي والاكاديمي والسلوكي وحبه ‏للوطن.‏

بعدها تلا اعضاء مجلس النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق والنائب المغدور. ‏

وصوت المجلس على مقترح اللجنة القانونية والذي ينص على ان "يكون توزيع عدد الدوائر الانتخابية في ‏كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".‏

وفي سياق اخر، اوعز الحلبوسي الى الامانة العامة لمجلس النواب بالمخاطبة العاجلة الى ‏كافة الجهات الرسمية برفض الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء القاضي بتأسيس ‏مكاتب تنسيقية في المحافظات تكون تابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات كونه مخالف لقانون ‏المحافظات.



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من جهة أخرى، أوضح نائب رئيس اللجنة المالية أن مجلس النواب لا شأن له بتأخر صرف ‏رواتب الموظفين، مشيرا الى أن اللجنة لم يصلها أي تعديل لقانون الاقتراض او قانون الموازنة ‏العامة وما زالت تنتظر استلام ورقة الاصلاح الحكومية التي التزم بها وزير المالية.‏

بعدها تقرر ابقاء الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية لقانون ‏انتخابات مجلس النواب العراقي".

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