الاستخبارات العسكرية تطيح بشخص ينتحل صفة ضابط في بغداد

2020/10/10 | 20:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن تمكن جهاز الاستخبارات من الاطاحة باحد الاشخاص ينتحل صفة ضابط.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة ومعلومات دقيقة تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية من الإطاحة بأحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط بالإستخبارات العسكرية”.

واضافت ان “الشخص الملقى القبض عليه يقوم بالنصب والاحتيال وابتزاز المواطنين والمنتسبين، وقد تم القبض عليه وإحالته للقضاء”.



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