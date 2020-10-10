اجتماع مرتقب لتحديد ملامح الموسم الجديد من دوري اليد الممتاز

2020/10/10 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

يعقد الاتحاد العراقي لكرة اليد، اجتماعاً مرتقباً من اجل تحديد ملامح بطولة الموسم المقبل من الدوري الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لـ / المعلومة/ ان “الاتحاد العراقي لكرة اليد، سيعقد اجتماعا مع ممثلي الأندية المشاركة في الدوري يوم السبت الموافق 17 تشرين الاول الجاري”.

واوضح ان “الاتحاد سيشهد لمعرفة عدد الفرق التي أعلنت مشاركتها بصورة نهائية في الدوري وفي قراءة للاحداث الجارية الان قبيل انطلاق الموسم الجديد”.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في الاول من تشرين الثاني المقبل.



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