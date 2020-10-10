2020/10/10 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني : اليوم في جلسة مجلس النواب انتهت إرادة القوى السياسية الى ضمان مصالحها المركز الخبري الوطني.

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