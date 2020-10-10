السوداني: قانون الانتخابات ذبح العملية الديمقراطية واسس دكتاتورية متعددة الاطراف

2020/10/10 | 20:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} علق النائب محمد شياع السوداني، السبت، حول جلسة التصويت على ملحق الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات اليوم السبت.

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