الخارجية الامريكية ترحب باتفاقية التطبيع في سنجار

2020/10/10 | 20:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغدادالفرات نيوز} رحبت الخارجية الامريكية، السبت، باتفاقية التطبيع في سنجار بنينوى التي وقعت بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان امس الجمعة.

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