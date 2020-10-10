2020/10/10 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- ثمن الكذب :على نحو مفاجئ جداً ، أعلن رئيس حزب الراديكال فنسترا ( حزب وسط ) مورتن استرغورد ، بعد انتهاء اجتماع المجموعة البرلمانية ، عن استقالته من رئاسة الحزب على خلفية تقديم معلومات غير صحيحة حول معالجته موضوع التحرش الجنسي على اثر اعلان سابق لزميلته في المجموعة عن حادث تحرش قبل عشر سنوات ، ولم تشير هي الى اسم المتحرش بل كانت تريد مناقشة التعامل مع موضوعة التحرش التي عبرت عنها نساء عديدات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات دنماركية 200+34 - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات دنماركية 200+34 - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).