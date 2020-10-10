طالباني: ع. ع. شونم سيبقى خالدا في تاريخ الشعب

2020/10/10 | 20:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم السبت، برقية تعزية بوفاة الاديب والشاعر الكوردي علي عبدالله المعروف بـ(ع.ع.شونم).

وجاء في نص البرقية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل الشاعر والاديب الوطني المعروف الاستاذ علي عبدالله " ع.ع.



شونم".

ان الراحل قدم خدمات كبيرة لشعب كوردستان، من خلال كتاباته واشعاره عن حب الوطن، ويبقى اسمه خالدا كمربي كبير في تاريخ شعبنا.

بهذه المناسبة الاليمة، نتقدم باحر التعازي الى عائلة ومحبي واصدقاء الاستاذ الراحل، تغمده الله عز وجل واسكنه فسيح جناته والصبر والسلوان للجميع.

PUKmedia ترجمة‌

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