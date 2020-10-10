لماذا لم يتم التطرق الى الفساد في الورقة البيضاء الحكومية ؟

2020/10/10 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.نبيل المرسومي

بدا الجزء الأول من الورقة البيضاء

بتحديد خلفية المشكلة الاقتصادية في

العراق والتي لخصها بما يلي :

1.



توسيع دور الدولة في الاقتصاد

والمجتمع خاصة رواتب الموظفين

والمتقاعدي

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