تصريحات جديدة بشأن إعادة فرض حظر التجوال في العراق

2020/10/10 | 20:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مع تصاعد التوقعات بشأن اعادة فرض حظر التجوال في العراق بالتزامن مع بدء موجة جديدة من كورونا في العالم، اعتبرت لجنة الصحة النيابية، أن حلول حظر التجوال الصحي غير نافعة ولم تعد مؤثرة بعد تفشي كورونا.

وقالت الصحة النيابية وفقاً لوكالة الانباء العراقية، “نجدد التأكيد على الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي للحد من فيروس كورونا”.

وأضافت أن “حلول حظر التجوال الصحي غير نافعة ولم تعد مؤثرة بعد تفشي كورونا والحل الأمثل للحد من انتشار الفيروس هو الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي”.

ولفتت اللجنة الى أنه “ليس من الصحيح اتباع إجراءات تضيق على المواطنين وعلى القوات الأمنية”، موضحة أن “المؤشرات في العراق جيدة ولم تُسجل إصابات كبيرة في الآونة الأخيرة”.

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