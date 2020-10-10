لجنة الكاظمي للملفات الكبرى: اعتقال مدير بلدية المنصور في بغداد

2020/10/10 | 20:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراعتقلت قوة أمنية، السبت، مدير بلدية المنصور في بغداد وفق مذكرة اعتقال صدرت على خلفية اتهامات بالفساد.

وقال ضابط في الشرطة لـ"الترا عراق"، 10 تشرين الأول/أكتوبر، أن "مدير بلدية المنصور علي جار الله زغير اعتقل وفق مذكرة قضائية صدرت بحقه".

وأضاف الضابط مشترطًا عدم كشف هويته، أن "مذكرة الاعتقالات صدرت وفق دعوى قضائية رفعت ضده من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الكبرى التي شكلت بالأمر الديواني رقم 29 الصادر عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

من جانبه، يقول مصدر حكومي مطلع لـ"الترا عراق"، إن مدير بلدية المنصور يواجه تهمًا بـ "الفساد والتقصير"، ومنح مشاريع إلى "شركات وشخصيات على صلة بأحزاب نافذة".

ويشير المصدر، إلى أن "تقارير لديوان الرقابة المالية ومعلومات موثقة ومجالس تحقيق، أثبتت تقصير زغير على مستوى تقديم الخدمات ومنع التجاوزات وهدر مبالغ كبيرة".

واعتقلت لجنة القضايا الكبرى، مؤخرًا، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق سالار محمد أمين، وفق لأمر اعتقال قضائي، لدى محاولته مغادرة العاصمة بغداد.

وتأتي عمليات الاعتقال في إطار حملة بدأتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لملاحقة المتهمين بقضايا فساد عبر لجنة "عليا" تختص بـ"الجرائم الاستثنائية والملفات الكبرى"، أسفرت حتى الآن عن الإطاحة بعدد من المسؤولين في المناصب الوسطية.

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