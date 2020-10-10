خمسة قتلى في انفجار أنبوب غاز في جنوب غرب الجزائر

2020/10/10 | 20:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 16 بجروح إثر انفجار أنبوب غاز في مدينة البيض الواقعة على بعد 550 كلم جنوب غرب الجزائر، بحسب مديرية الحماية المدنية.

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