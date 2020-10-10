قراصنة يحصلون على 288 ألف دولار بعد الإبلاغ عن عيوب في نظام أبل

2020/10/10 | 20:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} كافأت شركة أبل خمسة من قراصنة الإنترنت بمبلغ 288,500 ألف دولار لإبلاغهم عن 55 عيباً بنظام عملاق التكنولوجيا الأمريكي الخاص بتشغيل الهواتف والحاسبات.

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