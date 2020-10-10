2020/10/10 | 20:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى الخبير الامني، سرمد البياتي، ما حدث أمس من تحرك عسكري في العاصمة بغداد بانه "ممارسة امنية طبيعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني: ماحدث امس ممارسة أمنة طبيعية وتسريب المعلومات خرق أمني كبير) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني: ماحدث امس ممارسة أمنة طبيعية وتسريب المعلومات خرق أمني كبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).