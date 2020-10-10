2020/10/10 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ النجف الاشرف

أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف عن اجراء قرابة ٥ آلاف فحص عشوائي لزوار الاربعين ضمن حملة التحري عن فيروس كورونا.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ /المعلومة/، ان “الفرق الصحية في دائرة الصحة وضمن الحملة الواسعة التي أطلقت للتحري عن فيروس كورونا بين الزائرين أجرت ٤٧٠٦ فحصا خلال فترة الزيارة الاربعينية”.

وأضاف أن “الفرق الصحية توزعت على جميع المحاور الداخلة الى النجف الاشرف من مختلف المحافظات، وفيما كانت تجري الفحوصات بشكل عشوائي، تعمل المفارز الاخرى على نشر التوعية الصحية والوقاية من الامراض الانتقالية لاسيما فيروس كورونا”.



انتهى 25ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف الاشرف تجري ٥ آلاف فحصا عشوائيا للتحري عن فيروس كورونا بين زوار الاربعين ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف الاشرف تجري ٥ آلاف فحصا عشوائيا للتحري عن فيروس كورونا بين زوار الاربعين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).