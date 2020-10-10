2020/10/10 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى حلقة مفقودة – سامر الياس سعيد تابع الاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا نهاية الاسبوع يظهر من خلاله وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال وهو يحضر مباراة تجريبية جمعت فريقي الديوانية بمضيفه فريق امانة بغداد حيث ابرزت حديثا جانبيا على هامش المباراة بين درجال ورئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية يشير من […]

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