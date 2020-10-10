2020/10/10 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الجزائر يطيح بالنسور النيجيرية المغرب يضرب السنغال بثلاثية في مباراة مثيرة { الجزائر- وكالات: فاز منتخب المغرب على ضيفه السنغالي 3/1 في المباراة الودية التي جرت على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.وسجل لأسود الأطلس كل من، سليم أملاح ويوسف النصيري ويوسف العربي، في الدقائق10 و70 و82 وإسماعيلا سار في الدقيقة 88 من ركلة […]

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