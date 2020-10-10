2020/10/10 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجر الصبر يهشم التابو – موج يوسف لطالما حافظتْ مجتمعات الشرق الأوسط على كلِّ ما هو مقدّس حتى تناست الإنسان، وكان أحد ضحايا مقدس التابوهات المرأة.عتيق رحيمي الروائي الأفغاني الأصل فرنسي الجنسية في روايته ( حجر الصبر) الفائزة بجائزة غونكور الفرنسية ، والصادرة عن دار الساقي بترجمة صالح الأشمر.ينطلق من موضوعات واقعية غزتْ مجتمعات […]

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