ترشيح لمنصب ' بابا شيخ' للايزيديين

2020/10/10 | 21:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن "علي الياس حجي" يوم السبت، ترشيحه لمنصب بابا شيخ الايزيدية.

وكان الاب الروحي للايزيديين خرتو حجي اسماعيل " بابا شيخ"، قد توفي يوم الخميس 2020/10/1، في احد مستشفيات اربيل عن عمر ناهز 87 عاما.

وقال حجي خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: انه يعلن ترشيحه لشغل المنصب " بابا شيخ".

يشار الى ان المنصب يعنى بالشؤون الدينية اما الشؤون الدنيوية فهي بيد امير الايزيديين.

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