لبنان تلغي شرطًا من شروط استقبال المسافرين العراقيين.. وتثبت 4 تعليمات

2020/10/10 | 21:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

الغت السلطات اللبنانية، شرط الحجز الفندقي المسبق المفروض على العراقيين الراغبين بالسفر الى لبنان.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، فإنه “تقرر الغاء الحجز الفندقي المسبق للمسافرين العراقيين”، فيما ثبتت السلطات اللبنانية 4 اجراءات اخرى تتعلق باجراء فحوصات بي سي ار لفيروس كورونا في العراق ولبنان وتحمل كلفة العلاج داخل الاراضي اللبنانية.

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